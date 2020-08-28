Меркель порассуждала о смене политики по отношению к России

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что текущую политику в отношении России нет оснований менять, но сохранять отношения сторон необходимо. Об отношениях с российским государством лидер ФРГ порассуждала на ежегодной летней пресс-конференции, сообщает «Интерфакс».

«Я не думаю, что мы должны ее менять», — высказалась Меркель по поводу политики ЕС и Германии по российскому направлению.

Она подчеркнула, что в последние годы конфликты в связи с Украиной, санкциями и шпионскими скандалами вновь и вновь создавали напряжение в отношениях с Россией, но их тем не менее необходимо сохранять. РФ, по ее словам, остается важным геостратегическим игроком, с которым необходимо поддерживать переговоры по таким вопросам, как Сирия и Ливия.

«Цель, как и прежде, иметь хорошие отношения с Россией. Россия — огромная страна с долгой и большой культурой, и эта кривая напряжения (. . .), очевидно, будет сопровождать нас в ближайшие месяцы», — цитирует агентство слова главы немецкого правительства.

24 августа Меркель прокомментировала произошедшее с российским оппозиционером Алексеем Навальным: после отравления неизвестным веществом его транспортировали из Омска в немецкую клинику «Шаритэ». Канцлер призвала открыто и прозрачно расследовать произошедшее.