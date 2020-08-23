Президент Финляндии задал вопрос Путину об отправке Навального в Германию

Президент Финляндии Саули Ниинисте обсудил в ходе телефонного разговора 21 августа с российским коллегой Владимиром Путиным лечение оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает финское издание Yle.

Так, Ниинисте интересовался, возможно ли отправить Навального в немецкую клинику. Российский президент заверил, что никаких политических препятствий для транспортировки оппозиционера в Германию нет, однако ему, возможно, придется остаться в России из-за риска здоровью при транспортировке.

Финский лидер добавил, что договорился поднять этот вопрос в ходе разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он не стал строить предположений, стал ли его звонок фактором, способствовавшим тому, чтобы российская сторона согласилась на перемещение Навального.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Ниинисте. Лидеры стран также обсудили ситуацию в Белоруссии и некоторые актуальные вопросы российско-финляндских отношений.

Днем 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Медики оценивают состояние пациента как стабильное.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда основателя ФБК доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.