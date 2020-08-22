Омские врачи предложили помощь улетевшему в Германию Навальному

Врачи Омской больницы скорой медицинской помощи, куда в четверг, 20 августа, был госпитализирован российский оппозиционер Алексей Навальный, предложили свою помощь немецкой клинике Charite, где он находится в настоящее время. Об этом заявили в областном Минздраве, передает «Интерфакс».

Представитель ведомства напомнил, что в России имеются результаты всех проведенных обследований и анализов, а также информация об анамнезе и описание хода лечения. Ей специалисты готовы поделиться с немецкими коллегами.

Самолет с Навальным покинул Омск утром в субботу. В 11:30 по московскому времени носилки с ним были доставлены в медицинское учреждение. Медики оценивают состояние пациента как стабильное, о других деталях лечения не сообщалось.

В Минздраве утверждают, что данные анализов опровергли предположения о возможности отравления опасными веществами. Не было найдено оксибутиратов, барбитуратов, стрихнина, судорожных или синтетических ядов, только следы алкоголя и кофеина.

Навальному стало плохо в самолете, вылетевшем из Омска. Он впал в кому, его состояние оценивается как тяжелое. Помощь и лечение оппозиционеру предложили европейские страны, однако российские врачи долгое время отказывались передавать пациента из-за возможного ухудшения его состояния.

Тем не менее спустя несколько часов после отказа они поменяли позицию. Жена оппозиционера Юлия Навальная подписала заявление, что предупреждена о возможности осложнений, после чего самолету разрешили вылет.