В анализах Навального обнаружили алкоголь и кофеин

В анализах оппозиционера Алексея Навального обнаружили алкоголь и кофеин. Об этом сообщили в Минздраве Омской области, передает РИА Новости.

«Можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин», — сказали в ведомстве. Там также отметили, что в поверхностных смывах с одежды и с рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат, который используется в промышленной химии. В Минздраве добавили, что у пациента наблюдается умеренная положительная динамика.

Ранее сообщалось, что Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите», его на носилках занесли внутрь. До этого глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший перелет из Омска рассказал, что медики оценивают состояние пациента как стабильное.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.