Германия получила запрос от России по делу Навального

Германия получила запрос от России о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации Алексея Навального. Это подтвердило немецкое министерство юстиции, сообщает газета Welt am Sonntag в воскресенье, 30 августа.

«Представитель Минюста подтвердил Welt am Sonntag, что запрос о правовой помощи поступил из России в четверг», — сообщила газета.

27 августа Генеральная прокуратура России раскрыла первые результаты проверки ситуации с Навальным. По словам представителя ведомства Андрея Иванова, свидетельств преступных действий в отношении оппозиционера нет. Он также уточнил, что Генпрокуратура направила в Германию запрос о помощи с расследованием и попросила предоставить медицинские данные и доказательства предварительных диагнозов, озвученных немецкими лечащими врачами Навального.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Днем 22 августа его доставили из Омска в Берлин, в клинику «Шарите».