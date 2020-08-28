Евросоюз выступил за международное расследование ситуации с Навальным

Главы МИД стран Евросоюза выступили за международный статус расследования ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает РИА Новости.

«Мы [главы внешнеполитических ведомств ЕС] единодушно пришли к выводу, что все мы поддерживаем требование к российским властям придать международный статус этому расследованию», — отметил он.

Ранее стало известно, что Германия введет санкции против России в случае, если Берлин придет к выводу, что интоксикация Навального произошла из-за намеренных действий. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, Евросоюзу нужна основанная на принципах политика в отношении Москвы.

Навальному стало плохо 20 августа. Это произошло во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего оппозиционера сняли с рейса и доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Днем 22 августа Навального доставили из Омска в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию, но пока не установили конкретное вещество.

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