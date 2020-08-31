Пригожин даст денег на лечение Навального

Бизнесмен и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин, выкупивший у компании «Московский школьник» долг Алексея Навального, решил потратить эти деньги на лечение блогера. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Нам поступили средства в размере 107 117 рублей 70 копеек от Навального. Эти деньги завтра утром будут переведены на счет клиники "Шарите", чтобы он мог потратить их на свое лечение», — рассказали в пресс-службе «Конкорда».

Как добавили в компании, деньги, полученные от Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и соратницы Навального Любови Соболь, будут потрачены на благотворительность.

26 августа стало известно, что Пригожин выкупил у компании «Московский школьник» долг Навального, его соратницы Соболь и ФБК в размере почти 88 миллионов рублей. По словам бизнесмена, он выкупил долг по двум причинам: чтобы рассчитаться с «Московским школьником», который понес убытки от действий «группы клеветников», и чтобы «раздеть и разуть эту группу недобросовестных людей».

20 июня Навальный принял решение закрыть ФБК из-за того, что Арбитражный суд Москвы обязал его выплатить около 29 миллионов рублей компании «Московский школьник». По его словам, отдавать такую крупную сумму бессмысленно. ФБК будет работать под другим юридическим лицом, рассказывал он.

Навальному 20 августа стало плохо утром во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь оппозиционера утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Днем 22 августа его доставили из Омска в Берлин в клинику «Шарите». С 20 августа Навальный находится в коме.