Лавров отреагировал на заявления западных стран по делу Навального

Заявления западных стран об отказе России расследовать дело Алексея Навального являются ложью. Об этом во вторник, 1 сентября, рассказал глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, МВД России с первого же дня занялось доследственной проверкой всей ситуации с Навальным. «А следствие может начаться когда будет установлено, что произошло, — пояснил Лавров. — Наша генеральная прокуратура обратилась к коллегам в Германии с просьбой задействовать соглашение об оказании взаимной правовой помощи».

Лавров также напомнил, что на протяжении всего времени, пока Навальный пребывал в российской больнице, властей и медиков обвиняли в сокрытии важных фактов, касаемо произошедшего. При этом сейчас же нет никакой информации из берлинской клиники «Шарите». «Но к ним, почему-то, никто никаких требований не выдвигает, не осуждает их за то, что они пытаются скрыть истину», — добавил глава российского МИД.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска, медики госпитализировали оппозиционера в отделение токсикореанимации. Утверждается, что в день вылета Навальный ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. 22 августа его перевезли из Омска в Берлин, в клинику «Шарите».