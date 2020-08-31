Европе предложили сохранить отношения с Россией и санкции против нее

Европе нужно поддерживать конструктивные отношения с Москвой, но при этом сохранить в отношении нее санкции. С таким мнением выступил глава МИД Германии Хайко Маас, его цитирует Reuters.

«Без России Европа не сможет гарантировать свою безопасность (...). С другой стороны, темные тучи нависли над нашими отношениями, и санкции должны сохраняться, если ничего не меняется», — предложил он. Маас также выразил надежду, что Москва будет более активно участвовать в расследовании дела об интоксикации Алексея Навального.

28 августа глава германского МИД заявил, что Берлин введет санкции против Москвы, если выяснится, что интоксикация Навального произошла из-за намеренных действий. Германия задумала действовать аналогично случаю с убийством в Берлине чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили летом 2019 года. Прокуратура ФРГ указала на ряд подозрений в виновности России, после чего Берлин выслал двух сотрудников посольства.

Навальному стало плохо 20 августа. Это произошло во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего оппозиционера сняли с рейса и доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Днем 22 августа Навального доставили из Омска в берлинскую клинику. Немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию, но пока не установили конкретное вещество.

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