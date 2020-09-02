Россия ответила на заявление Германии по Навальному

Министерство иностранных дел России отреагировало на заявление правительства Германии о том, что Алексей Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». Об этом сообщает ТАСС.

«Россия продолжает ждать ответ на запрос Генпрокуратуры к Германии по Навальному», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее 2 сентября власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществам группы «Новичок». В связи с новой информацией МИД Германии планирует вызвать российского посла. Берлин призывает российское правительство отреагировать на новые данные и сообщил, что проинформирует об этом партнеров по ЕС и НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах о наличии в организме Навального следов отравляющего вещества.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине. Пациент по-прежнему находится в коме.