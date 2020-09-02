Кремль отреагировал на выводы Берлина о Навальном и «Новичке»

Берлин не проинформировал Москву о своих выводах о том, что в организме Алексея Навального присутствуют следы вещества из группы «Новичок», у российской стороны таких данных нет, отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 2 сентября.

Ранее в среду власти Германии со ссылкой военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществам группы «Новичок». В связи с новой информацией МИД Германии планирует вызвать российского посла.

Берлин призывает российское правительство отреагировать на новые данные и сообщил, что проинформирует об этом партнеров в ЕС и НАТО.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине. Пациент по-прежнему находится в коме.