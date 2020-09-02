Германия вызовет посла России из-за новых данных о Навальном

Посла России вызовут в МИД Германии в связи с новыми данными об Алексее Навальном. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

Как заявили ранее в правительстве ФРГ, военные токсикологи обнаружили, что в организме оппозиционера присутствуют следы вещества из группы «Новичок».

Отмечается, что супруга Навального и лечащие врачи были проинформированы о результатах расследования. Кроме того, Германия призвала российское правительство отреагировать на новые данные и сообщила, что проинформирует об этом партнеров в ЕС и НАТО.

Ранее прокуратура Германии отказалась признать дело Навального особым случаем. В ведомстве не называли дату начала разбирательства случившегося с российским оппозиционером и подчеркнули, что в Германии не принято раскрывать подробности о расследовании в отношении какого-то лица, если это не особый случай. До этого сообщалось, что Германия введет санкции против России, если Берлин придет к выводу, что интоксикация Алексея Навального произошла из-за намеренных действий.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось посадить в Омске. Его поместили в токсикореанимацию городской больницы. Оппозиционер впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа Навального доставили в клинику в Берлине. 24 августа немецкие врачи сообщили, что по предварительным исследованиям у Навального интоксикация веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.