В организме Навального нашли следы вещества из группы «Новичок»

Военные токсикологи установили, что в организме Алексея Навального присутствуют следы вещества из группы «Новичок». Об этом говорится на сайте правительства Германии.

ФРГ призвала Россию прояснить обстоятельства произошедшего с оппозиционером. «То, что Алексей Навальный стал жертвой химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия в России, является поразительным. Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение», — заявил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

В связи с выводами токсикологов Берлин планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Дальнейшие меры будут зависеть от реакции Москвы, отметили в правительстве.

Зайберт добавил, что жена оппозиционера Юлия Навальная, а также его лечащие врачи проинформированы о результатах исследования.

Ранее 2 сентября прокуратура Германии отказалась признать отравление Навального особым случаем. При этом ведомство подтвердило получение обращения российских коллег, которые запросили результаты анализов пациента.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Его поместили в токсикореанимацию городской больницы. Он впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа оппозиционера доставили в клинику «Шарите» в Берлине.