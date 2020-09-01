Германия обсудит с США санкции против «Северного потока-2»

Германия обсуждает с США возможные санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2», заявил глава немецкого МИД Хайко Маас. Об этом сообщает Reuters.

Дипломат подчеркнул, что Германия будет отстаивать свой суверенитет в вопросе источников энергии и ни одной стране не позволено в него вмешиваться.

Это мнение в целом распространено среди германских политиков: бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт назвал действия США «верхом наглости», а премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала ответить американской стороне санкциями со стороны Германии, иначе последствия будут недопустимыми.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст сообщил, что в настоящий момент изучается возможность обратиться в ООН из-за угроз США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». По его словам, недопустимо, когда одна страна, к примеру США, предписывает другой суверенной стране или суверенному Европейскому союзу, как решать вопрос собственного энергообеспечения. Политик отметил, что это «противоречит любым разумным отношениям».

США активно противодействуют строительству «Северного потока-2». В конце прошлого года были наложены санкции на все компании, участвующие в проекте, после чего швейцарская Allseas была вынуждена отозвать свой трубоукладчик из Балтийского моря. В дальнейшем ограничения были расширены, включены в оборонный бюджет США и коснулись в том числе страховых компаний, сотрудничающих с участниками строительства.