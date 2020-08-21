В Германии угрозы США из-за «Северного потока-2» назвали «верхом наглости»

Угрозы США в отношении «Северного потока-2» являются «верхом наглости». Об этом рассказал в интервью Sueddeutsche Zeitung бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.

По его словам, «первая наглость» американцев — это санкции против компаний, суда которых укладывали трубы газопровода. «Вторая наглость» — это угрозы американских сенаторов в адрес компаний и их отдельно взятых сотрудников, каким-либо образом связанных с «Северным потоком-2». Крахт призвал Германию доказать всему миру, что ее нельзя напугать, и выразил надежду на скорейшее завершение проекта.

Ранее Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст сообщил, что сейчас изучается возможность обратиться в ООН из-за угроз США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». По его словам, недопустимо, когда одна страна, к примеру США, предписывает другой суверенной стране или суверенному Европейскому союзу, как решать вопрос собственного энергообеспечения. Политик отметил, что это «противоречит любым разумным отношениям».

США активно противодействуют строительству «Северного потока-2». В конце прошлого года были наложены санкции на все компании, участвующие в проекте, после чего швейцарская Allseas была вынуждена отозвать свой трубоукладчик из Балтийского моря. В дальнейшем ограничения были расширены, включены в оборонный бюджет США и коснулись в том числе страховых компаний, сотрудничающих с участниками строительства.