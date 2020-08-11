Россия объединилась с Германией вокруг «Северного потока-2»

Россия объединилась с Германией вокруг строительства магистрального экспортного газопровода «Северный поток-2» в условиях активного противодействия со стороны США. Об этом на встрече договорились министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Хайко Маас, сообщает РИА Новости.

«Мы ценим позицию Берлина, принципиальную позицию в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы», — отметил Лавров.

По его словам, проект по строительству газопровода позитивно оценивают все европейские страны, столкнувшиеся с «беспрецедентным санкционным давлением со стороны Соединенных Штатов».

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Глава российского МИД высказался по поводу делегирования европейскими странами права решать вопросы континентальной энергетической безопасности Вашингтону. Если это и произойдет, то будет самостоятельным решением Берлина, подытожил министр.

США активно противодействуют строительству «Северного потока-2». В конце прошлого года были наложены санкции на все компании, участвующие в проекте, после чего швейцарская Allseas была вынуждена отозвать свой трубоукладчик из Балтийского моря. В дальнейшем ограничения были расширены, включены в оборонный бюджета США и коснулись в том числе страховых компаний, сотрудничающих с участниками строительства.

Многие европейские страны, прежде всего Германия, не согласны с позицией Белого дома и предпринимают усилия для противодействия уже введенным и потенциальным ограничениям. Немецкие власти настаивают на том, что проект преследует экономические цели и не затронет энергетическую безопасность Евросоюза.