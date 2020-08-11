Партнер «Газпрома» впервые допустил срыв «Северного потока-2» из-за США

Один из партнеров по проекту «Северный поток-2» — немецкая компания Uniper — оценила риск прекращения строительства газопровода. Компания полагает, что из-за подготовки новых санкций со стороны США возрастает вероятность, что проект будет заморожен или вовсе не реализуется. Об этом сообщает РИА Новости.

«По мере того как США активизируют усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток - 2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает», — впервые указывает партнер «Газпрома».

Материалы по теме На Берлин Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита? Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

Ранее в августе стало известно, что американские власти направили официальное предупреждение компании — оператору порта Мукран, в котором хранятся трубы для завершения «Северного потока-2» и стоит судно «Академик Черский», способное завершить строительство. Оператору пригрозили санкциями, которые обернутся уничтожением компании, если он не перестанет поддерживать проект.

Строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря должны были закончить еще в конце 2019 года. Однако Вашингтон ввел санкции против «Северного потока-2» и отправил предупреждение швейцарской компании Allseas, которая предоставляла трубоукладчик для строительства. Фирма отказалась сотрудничать с Россией, чтобы не попасть под санкции. Это стало одной из причин переноса сроков завершения проекта.