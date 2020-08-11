Европа столкнулась с дилеммой из-за «Северного потока-2»

Страны Европы столкнулись с дилеммой из-за санкций США, введенных в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет немецкое издание Handlesblatt.

Отмечается, что американские власти пытаются вынудить европейцев отказаться от строительства газопровода, прикрываясь «антироссийскими лозунгами». При этом Вашингтон сам покупает у Москвы нефть после прекращения поставок из Венесуэлы.

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Издание отмечает, что США уже несколько лет усиливают свое давление на Европу. «В их решимости предотвратить введение в строй "Северного потока-2" нет ни малейших сомнений», — считает автор текста.

В статье также указывается, что часть немецкого истеблишмента призывает ввести против США контрсанкции, например импортную пошлину на поставки газа. В то же время Берлину не хватает решимости для раскручивания санкционной спирали.

«Европа стоит перед дилеммой, из которой нет элегантного выхода», — пишет автор. Он пояснил, что все альтернативные действия связаны с теми или иными проблемами.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) придумал ответ на санкции США по «Северному потоку-2» — в настоящее время разрабатывается «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС». Как рассказал посол ЕС в России Маркус Эдерер, помимо прочего, документ «заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость Евросоюза к действию экстерриториальных санкций третьих стран».

Строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря должны были завершить еще в конце 2019 года. Однако Вашингтон ввел санкции против «Северного потока-2» и отправил предупреждение швейцарской компании Allseas, которая предоставляла трубоукладчик для строительства. Фирма отказалась сотрудничать с Россией, чтобы не попасть под санкции. Это стало одной из причин, почему завершение проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.