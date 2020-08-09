В России оценили идею Евросоюза о борьбе с санкциями США по «Северному потоку-2»

Вопрос создания механизма борьбы с экстерриториальными, в первую очередь, американскими санкциями, о котором задумались в Евросоюзе, уже «давно перезревший». Об этом заявил RT заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

«Думаю, что голос Германии будет абсолютно не одинок. Я думаю, что ее очень активно поддержит старая, экономически сильная Европа», — сказал он.

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует? На Берлин Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?

По мнению парламентария, раньше «брюссельские бюрократы» боялись отвечать на экономическое давление США, опасаясь за свою карьеру, поэтому теперь «речь идет о заклании европейской экономики в угоду экономических и политических интересов США», и им пришлось действовать.

Гутенев считает, что консолидация Европы косвенно послужит восстановлению международного права и подстегнет развитие энергетических и других экономических проектов с Россией.

Ранее посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что ЕС разрабатывает механизм борьбы с санкциями третьих стран, направленных в том числе против газопровода «Северный поток-2». Представитель ЕС Жозеп Боррелт уже назвал ограничения Вашингтона в отношении экономического проекта противоречащими международному праву.

Заявление прозвучало после того, как несколько членов сената США направили официальное предупреждение компании — оператору порта Мукран, в котором хранятся трубы для завершения «Северного потока-2» и стоит судно «Академик Черский», способное закончить строительство. В письме содержалась угроза полного разорения компании в случае продолжения строительства.