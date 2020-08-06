В России ответили на угрозы США из-за «Северного потока-2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал письмо трех американских сенаторов с угрозой ввести санкции против немецкого порта Мукран, в котором находится логистическая база «Северного потока-2» и хранятся трубы для его завершения. Его слова приводит RT.

Цеков назвал угрозы грубыми и беспардонными. «Сенаторы в значительной степени превышают свои обязанности и функции, считая себя вправе допускать подобные письма», — заявил он.

Российский сенатор также выразил надежду на то, что Германия сможет отвергнуть угрозы со стороны США. Цеков также добавил, что Соединенные Штаты не достигнут своей цели, а газопровод будет достроен и сдан в эксплуатацию.

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует? На Берлин Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?

Ранее стало известно, что американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили официальное предупреждение оператору Мукрана, призвав его прекратить поддержку проекта «Северный поток-2». Они предупредили, что если Faehrhafen Sassnitz продолжил участвовать в проекте, компанию ждет финансовое уничтожение.

Первые санкции против «Северного потока-2» США ввели в конце 2019 года. Ограничения предназначались для компаний, которые продали, сдали в лизинг или предоставили суда для прокладки труб. Чтобы не попасть под санкции, с Россией отказалась сотрудничать швейцарская компания Allseas, предоставлявшая трубоукладчик для строительства. В июле 2020 года палата представителей Конгресса США одобрила расширение санкций. Теперь они распространятся на компании, которые страхуют суда для укладки труб, если ограничения одобрят сенат и американский президент.

Только важное и интересное — у нас в Facebook



