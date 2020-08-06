США обвинили в развязывании экономической войны из-за «Северного потока-2»

США фактически развязали экономическую войну против суверенной энергетической политики Германии и Европы из-за «Северного потока-2». С таким обвинением в адрес Вашингтона выступил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» по энергетике, депутат Штеффен Котре, пишет РИА Новости. Его слова стали реакцией на письмо трех американских сенаторов с угрозой ввести санкции против немецкого порта Мукран, в котором находится логистическая база «Северного потока-2» и хранятся трубы для его завершения.

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По мнению Котре, действия американской стороны являются прямым вмешательством в суверенные дела Германии. Он призвал немецкие и европейские власти продемонстрировать единство и ответить на действия Вашингтона. В частности, Котре предложил запретить въезд в ФРГ и ЕС всем трем сенаторам, которые направили письмо с угрозой в адрес компании Faehrhafen Sassnitz, выступающей оператором Мукрана. В правительстве Германии отказались комментировать угрозы сенаторов США, однако в очередной раз заявили, что считают экстерриториальные санкции противозаконными, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили официальное предупреждение оператору Мукрана, призвав его прекратить поддержку проекта «Северный поток-2». Они предупредили, что если Faehrhafen Sassnitz продолжил участвовать в проекте, компанию ждет финансовое уничтожение.

Первые санкции против «Северного потока-2» США ввели в конце 2019 года. Ограничения предназначались для компаний, которые продали, сдали в лизинг или предоставили суда для прокладки труб. Чтобы не попасть под санкции, с Россией отказалась сотрудничать швейцарская компания Allseas, предоставлявшая трубоукладчик для строительства. В июле 2020 года палата представителей Конгресса США одобрила расширение санкций. Теперь они распространятся на компании, которые страхуют суда для укладки труб, если ограничения одобрят сенат и американский президент.