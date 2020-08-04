«Газпром» решил потратиться на имидж «Северного потока-2» в США

«Газпром» решил потратить вдвое больше на улучшение имиджа экспортного газопровода «Северный поток-2» в США, сообщает Reuters. Для этого компания прибегнет к услугам лоббистов.

По данным агентства, компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG, единственным собственником которой является «Газпром», за первую половину 2020 года потратила на услуги профессиональных лоббистов в США 1,69 миллиона долларов, что вдвое больше, нежели было израсходовано на те же цели за весь прошлый год.

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Название компании, представляющей интересы «Газпрома» и Nord Stream 2, не раскрывается, что разрешено положениями американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA). Он позволяет профессиональным лоббистам не регистрироваться в Минюсте и не сообщать о себе дополнительных сведений при условии, что деятельность иностранных компаний, интересы которых они представляют, не направлена на благо иностранных государств. Проект по строительству трубопровода позиционируется «Газпромом» и российскими властями как экономический, а не политический.

Одновременно в США работают лоббисты, представляющие интересы противников строительства «Северного потока-2», в частности украинского государственного «Нафтогаза».

Власти США выступают против строительства российского газопровода, называя его угрозой для энергетической безопасности Европы. При этом Вашингтон стремится экспортировать собственный сжиженный природный газ (СПГ). В конце прошлого года США ввели санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», из-за чего швейцарская Allseas была вынуждена отозвать занятое в проекте судно-трубоукладчик, а сроки завершения работ были существенно сдвинуты.

Впоследствии ограничительные меры усиливались. В свежий оборонный бюджет включены санкции в отношении страховых компаний, сотрудничающих с участниками строительства.