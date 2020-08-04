Дания разрешила достраивать «Северный поток-2»

Дания разрешила «Газпрому» достраивать газопровод «Северный поток-2». Апелляций против соответствующего решения Датского энергетического агентства так и не поступило, сообщает РИА Новости со ссылкой на Апелляционный совет королевства по энергетике.

Материалы по теме На Берлин Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита? Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

Речь идет о разрешении достраивать проект с помощью трубоукладчиков с системой якорного позиционирования в дополнении к кораблям с динамическим, которое было получено в начале июля. «Газпром» может вернуться к строительству уже 4 августа 2020 года. Трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», с помощью которой можно завершить проект, а также судно «Академик Черский» с динамическим позиционированием уже находятся поблизости от зоны строительства. В настоящее время проект построен на 94 процента.

Однако эксперты ранее предупреждали, что возобновление строительства до конца августа вряд ли реально из-за нереста трески, который идет в месте строительства в этот период. Кроме того, завершению проекта все еще препятствуют США, которые угрожают ввести санкции против владельцев судов, использующихся при достройке. Кроме того, аналогичные ограничительные меры грозят страховым компаниям, которые решат застраховать трубоукладчики для работ в датских водах.