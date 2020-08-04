Предсказана судьба «Северного потока-2» после польского штрафа

Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович предсказал судьбу «Северного потока-2» после выписанного властями Польши штрафа в 57 миллионов евро. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, наложенный штраф не помешает строительству газопровода, несмотря на то, что Варшава приложила для этого немало усилий. Митрахович считает, что власти Польши ищут зацепки, чтобы помешать российской стороне в реализации проекта.

«Именно Польша нашла пункт, что нельзя создать компанию-консорциум, которая строила бы "Северный поток-2" без согласия с Варшавой, потому что те компании, которые будут строить газопровод, тоже будут работать в Польше», — отметил эксперт.

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3 августа стало известно, что государственный антимонопольный регулятор Польши UOKIK наложил штраф на «Газпром» в размере 57 миллионов евро за отказ сотрудничать и предоставить необходимую информацию о строительстве «Северного потока-2». Сообщалось, что требуемые сведения касаются финансирования проекта и участия в нем иностранных нефтегазовых компаний, которые имеют статус инвесторов оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG.

Наложенный на «Газпром» штраф является максимально возможным по польским законам. Ранее аналогичные меры были применены к французской Engie, которая также отказалась сотрудничать с Варшавой.

Второй «Северный поток» должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию. Первый «Северный поток» транспортирует 55 миллиардов кубометров газа в год по двум ниткам, второй газопровод рассчитан на такую же мощность.