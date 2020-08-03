Польша оштрафовала Россию за «Северный поток-2»

Польское антимонопольное ведомство оштрафовало российский «Газпром» за «Северный поток-2» на 50 миллионов евро. Это максимальный штраф, предусмотренный польским законодательством за игнорирование требований местного антимонопольного регулятора, говорится в заявлении Управления по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK).

Поводом для штрафа стал отказ российской стороны выдать запрошенные польской стороной документы по проекту газопровода из России в Германию. С начала 2020 года Варшава неоднократно направляла подобные запросы в «Газпром», считая, что проект «Северный поток-2» нарушает конкуренцию в Европе.

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Польша с 2016 года поднимает вопрос о нарушении проектом антимонопольного законодательства. Четыре года назад UOKiK не позволил «Газпрому» и его европейским партнерам (Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV) реализовать план по созданию совместного предприятия по «Северному потоку-2». В его рамках европейские игроки получили бы по 10 процентов в проектной компании Nord Stream 2, а оставшиеся 50 процентов перешли бы к «Газпрому». Из-за действий польской стороны в 2017 году участники проекта изменили планы: европейские компании заключили с «Газпромом» соглашение о финансировании проекта и стали его кредиторами, а Россия оказалась единственным акционером проектной компании.

В UOKiK решение участников проекта раскритиковали, заявив, что схема придумана для обхода запрета польского антимонопольного ведомства. В 2018 году регулятор инициировал расследование в отношении «Газпрома» и европейских партнеров и предъявил им обвинение в финансировании строительства газопровода без юридически необходимого разрешения. В конце 2019 года Польша оштрафовала французскую Enie за отказ предоставлять документы по проекту.