Польша потребовала от «Газпрома» документы по «Северному потоку-2»

Польша потребовала от «Газпрома» выдать ей документы по «Северному потоку-2» для антимонопольного расследования в отношении проекта. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на меморандум российского монополиста, посвященный выпуску новых еврооблигаций.

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«Газпром» получил уведомление от польского управления по конкуренции и защите прав потребителей UOKiK 15 января. В прошлом году UOKiK оштрафовал французскую Engie за отказ предоставить аналогичные документы для расследования.

UOKiK инициировало расследование в отношении финансирования проекта «Северный поток-2» в 2018 году. В регуляторе полагают, что «Газпром», Engie, австрийская OMV, британско-голландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall заключили соглашение о финансировании для того, чтобы обойти нормы европейского антимонопольного законодательства и запрет, вынесенный регулятором ранее.

Речь идет о решении 2016 года, когда UOKiK запретил «Газпрому» и европейским партнерам создавать совместное предприятие. Результатом стало то, что российский монополист остался единственным акционером проектной компании Nord Stream 2. Европейские же компании стали кредиторами проекта. Хотя «Северный поток-2» и не проходит через экономическую зону Польши, разрешение этой страны было необходимо проекту в связи с законодательством ЕС.

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