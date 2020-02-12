«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

«Газпром» планирует запуск газопровода «Северный поток-2» на конец 2020 года, говорится в презентации нефтяной компании, подготовленной ко Дню инвестора предприятия.

«Запуск: конец 2020 года», — говорится в презентации.

Схожие сроки называл и президент России Владимир Путин. По его словам, газопровод заработает к концу этого года или в начале следующего.

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Ранее российский лидер рассказал, что, несмотря на санкции США, завершить проект реально. Более того, это можно сделать самостоятельно и не привлекать помощь партнеров. Однако в этом случае окончание строительства может сдвинуться на несколько месяцев, считает президент.

В декабре США ввели новые санкции против «Северного потока-2». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, немедленно прекратить строительство газопровода. В результате швейцарская компания Allseas заявила о прекращении работы над проектом. В Совете Федерации выразили сомнение по поводу эффективности мер США, такое же мнение озвучил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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