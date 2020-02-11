Новый план достройки «Северного потока-2» опровергли

Оператор «Северного потока-2», проектная компания Nord Stream 2, опроверг информацию о появлении нового плана достройки газопровода. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на пресс-службу проектной компании.

В Датском энергетическом агентстве сообщили, что не получали просьбу о внесении изменений в разрешение на строительство газопровода, чтобы его можно было завершить в обход американских санкций. Однако в агентстве не исключили, что заявку подобного содержания можно рассмотреть в случае поступления.

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Ранее РИА Новости сообщило, что Nord Stream 2 направила заявку датской стороне, в которой предложила использовать для завершения строительства двух трубоукладочных барж «Фортуна» и «Дефендер» компании «Межрегионтрубопроводстрой» совместно с судами, оборудованными системой динамического позиционирования.

Наличие такой системы является условием строительства газопровода с датской стороны. Она позволяет удерживать корабль в заданной точке при любых волнах за счет движительно-подруливающего комплекса. Условие появилось в связи с тем, что в Балтийском море, по дну которого прокладывают трубу, после Второй мировой войны оказалось затоплено большое количество снарядов, и Дания опасается случайных подрывов.

США ввели санкции в отношении подрядчиков газопровода «Северный поток-2» в декабре 2019 года. Из-за ограничений швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб, остановила работы и отозвала свои суда, оборудованные системой динамического позиционирования. Сроки завершения проекта пришлось перенести с конца 2019 года на горизонт 2021-го.

В феврале 2020 года появилась неофициальная информация, что до конца марта США собираются ввести новые ограничения в отношении «Северного потока-2». На этот раз под санкции могут попасть европейские инвесторы, участвующие в проекте, и компании, которые захотят покупать газ в случае запуска объекта.

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