Способное достроить «Северный поток-2» российское судно прибудет в Сингапур

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибудет в Сингапур, чтобы поспособствовать завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на портале Vesselfinder.

Отмечается, что судно вышло из порта Находки на Дальнем Востоке в воскресенье, 9 февраля, и отправилось в Сингапур. По данным портала, трубоукладчик должен прибыть в сингапурский порт 22 февраля. Дальнейший его путь пока неясен.

С 2016 года «Академик Черский» находится в эксплуатационном управлении ООО «Газпром флот».

В январе президент России Владимир Путин признал, что запуск «Северного потока-2» переносится на конец 2020-го или начало 2021 года. По предварительным данным, завершать проект решено с помощью российских судов.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре прошлого года рассказывал, что достраивать «Северный поток-2» будет судно «Академик Черский».

В декабре США ввели новые санкции против «Северного потока-2». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, немедленно прекратить строительство газопровода. В результате швейцарская компания Allseas заявила о прекращении работы над проектом. В Совете Федерации выразили сомнение по поводу эффективности мер США.

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