На Западе раскритиковали США за санкции против «Северного потока-2». Британо-нидерландская Shell заявила, что из-за ограничений проект не сможет генерировать деньги и обслуживать долг перед западными компаниями. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Shell Бена ван Бердена.

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Он отметил, что санкции США направлены против Nord Stream 2 — оператора строительства газопровода — и причастных к строительству компаний. Однако Shell и несколько других западных компаний не являются инвесторами проекта, а выступают в качестве его кредиторов.

США в конце 2019 года ввели санкции против «Северного потока-2» и участников строительства газопровода. Это привело к тому, что швейцарская компания Allseas отозвала свое судно-трубоукладчик. В результате строительные работы остановились, а сроки ввода инфраструктуры в эксплуатацию передвинулись.

Первоначально предполагалось запустить проект до конца 2019 года. Однако, по оценке президента России Владимира Путина, из-за ограничений сроки ввода в эксплуатацию переносятся на конец 2020-го — начало 2021 года.

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