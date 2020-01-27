В США пообещали остановку «Северного потока-2» на годы

Санкции США, заставившие швейцарскую компанию Allseas отказаться от работ на российском газопроводе «Северный поток-2», в перспективе не единственное препятствие. Они поспособствовали остановке проекта на годы вперед, но в будущем могут возникнуть и другие обстоятельства. Об этом в комментарии украинскому порталу «Сегодня» заявил директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст.

По его словам, в настоящее время в мире не осталось судов, которые могут достроить газопровод, так что Москва решила построить их с использованием российских технологий.

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Хербст подчеркнул, что со временем, через несколько лет, Россия способна создать подходящий для этих целей трубоукладчик, но за это время «могут возникнуть и другие препятствия». Какие именно, эксперт не уточнил.

В ходе панельной дискуссии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе на прошлой неделе Хербст рассказал, что строительство «Северного потока-2» остановлено как минимум на два года. По его мнению, за это время на европейский рынок придет сжиженный природный газ (СПГ) от США и других поставщиков. Это приведет к усилению конкуренции.

В ходе той же дискуссии глава секретариата Энергетического сообщества Янез Копач заявил, что «Газпром» стал главным двигателем реформ газовой сферы на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что запуск «Северного потока-2» переносится на конец 2020-го или начало 2021 года. По предварительным данным, завершать проект решено с помощью российских судов.

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