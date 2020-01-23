«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки введенным в конце 2019 года санкциям США, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic. Для инспектирования объекта прибыло норвежское судно, арендуемое шведской компанией MMT SWEDEN.

Судно Stril Explorer уже прошло вдоль основной части трубопровода и сейчас находится в непосредственной близости от его недостроенной части, в территориальных водах Дании. Ее власти выдали разрешение на строительство позже всех остальных стран, в ноябре прошлого года.

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Ожидается, что Stril Explorer проинспектирует уже произведенные работы за счет визуального осмотра и инструментального контроля всех участков газопровода — как достроенных, так и еще не готовых.

В конце прошлого года США ввели санкции в отношении «Северного потока-2» и участников его строительства. Соответствующие ограничения были заложены в оборонный бюджет на 2020 год. После этого швейцарская компания Allseas отозвала свое судно-трубоукладчик, и работы по завершению строительства фактически остановились, а сроки ввода в эксплуатацию сдвинулись на несколько месяцев.

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