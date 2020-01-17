«Северному потоку-2» решили помочь вопреки санкциям США: компания Shell, которая участвует в строительстве газопровода, продолжит свою деятельность в проекте. Такое заявление сделал председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс, его слова приводит ТАСС.

Поддержку «Северного потока-2» в Shell объяснили так: «Мы полагаем, что этот проект очень важен для энергобезопасности в Европе». «Санкции, которые были введены, — да, они влияют на проект. Они являются причиной того, что проект действительно может быть отложен на какой-то срок», — добавил Кремерс.

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Санкции, о которых идет речь, предусмотрены в новом оборонном бюджете США. Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, прекратить работу. Этим указаниям последовала швейцарская компания Allseas. Группа судов, которая была задействована в строительстве, расформирована.

В декабре Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра России, анонсировал завершение строительства «Северного потока-2» вопреки санкциям США. Он заявил, что на прокладку газопровода придется затратить на несколько месяцев больше, и отметил, что в этом нет никакой катастрофы. В январе 2020-го о готовности завершить проект своими силами говорил глава Газпрома Алексей Миллер. По его словам, технологических препятствий для этого нет, но реализация может занять больше времени. Предполагается, что газопровод заработает до конца текущего года.

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