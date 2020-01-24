«Газпром» помог Украине провести важные реформы

Именно жесткая позиция «Газпрома» помогла Украине в короткие сроки провести важные реформы своего газового рынка. Об этом заявил глава секретариата Энергетического сообщества Янез Копач, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

В ходе беседы на панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе он назвал российскую компанию главным двигателем изменений в республике в газовой сфере.

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в свою очередь отметил, что новый транзитный контракт с «Газпромом» позволил снять некоторые диспропорции и устранить узкие места с соседними европейскими странами. В результате Украина, Венгрия, Польша и Словакия теперь могут беспрепятственно обмениваться газовыми потоками. Коболев назвал соглашение очень важным для Европы, а также пообещал продолжать реформу корпоративного управления.

Россия и Украина заключили пятилетний контракт на транзит газа в Европу в конце 2019 года. Одним из условий «Газпрома» было выделение оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) в независимую от «Нафтогаза» компанию, что соответствует европейским нормативам. В России сомневались, что Киев успеет провести все процедуры, но 1 января компания начала работу.

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