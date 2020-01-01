«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины

Отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от группы «Нафтогаз» полностью завершено. Об этом в своем Facebook-аккаунте написал глава компании Андрей Коболев.

Он отметил, что «Нафтогаз» перестал быть акционером оператора ГТС и стал его клиентом. Коболев также добавил, что Украина выполнила норму Третьего энергопакета ЕС и доказала, что является надежным союзником.

Ранее на Украине заявили о начале транспортировки газа в ЕС по новому контракту с «Газпромом». В ГТС отметили, что в Евросоюз уже поступили первые кубометры топлива по новому транзитному контракту с Россией. Отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках. ГТС работает в штатном режиме», — говорилось в сообщении.

Россия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит газа 30 декабря после четырех дней переговоров. Соглашение заключено по принципу «качай или плати», то есть «Газпром» обязуется прокачивать минимальный объем. В 2020 году он составит 65 миллиардов кубометров, а затем — по 40 миллиардов.

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