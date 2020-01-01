На Украине заявили о начале транспортировки газа в ЕС по новому контракту

Украина начала поставки газа в Европу по новому контракту с «Газпромом». Об этом сообщили в компании «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины».

В сообщении компании в Facebook отмечается, что в Евросоюз уже поступили первые кубометры топлива по новому транзитному контракту с Россией. «Отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках. ГТС работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Глава компании Сергей Макогон заявил, что таким образом Киев доказал, что может «работать по новым европейским правилам».

Россия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит газа 30 декабря после четырех дней переговоров. Соглашение заключено по принципу «качай или плати», то есть «Газпром» обязуется прокачивать минимальный объем. В 2020 году он составит 65 миллиардов кубометров, а затем — по 40 миллиардов.

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