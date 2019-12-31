Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России. Решение отделить энергосистему Украины от российско-белорусской и присоединить к европейской — историческое. Такое мнение в эфире программы «Сегодня» на канале «Украина 24» высказал премьер-министр страны Алексей Гончарук.

По его словам, соединение украинской и европейской энергосетей позволит стране экспортировать электроэнергию и зарабатывать на этом. «Документы уже подписаны, просто надо над этим работать», — указал глава правительства.

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Украина перестала осуществлять импорт электроэнергии из России в 2015-м, осенью 2019-го Верховная Рада разрешила поставки из России и Белоруссии по двусторонним договорам. Коммерческие поставки возобновились в октябре. Ранее замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин говорил, что в ближайшее время отсоединение от энергосистемы России невозможно.

Ранее во вторник, 31 декабря, стало известно о том, что что Россия и Украина подписали все газовые соглашения. В декабре страны договорились о транзите газа в Европу на ближайшие пять лет. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, это принесет стране не менее семи миллиардов долларов за пять лет. Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель в свою очередь предположил, что доход страны от транзита каждый год будет достигать от двух до трех миллиардов долларов.

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