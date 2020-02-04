Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2». Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Это произойдет, если Россия попробует достроить газопровод.

Предполагается, что под санкции могут попасть европейские инвесторы, участвующие в проекте, а также те фирмы, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу. Газета указывает, что новые санкции могут быть введены в феврале или марте.

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В конце прошлого года США ввели санкции в отношении «Северного потока-2» и участников его строительства. После этого швейцарская компания Allseas отозвала свое судно-трубоукладчик, и работы по завершению строительства фактически остановились, сроки ввода объекта в эксплуатацию сдвинулись на несколько месяцев.

В конце января 2020-го директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст говорил, что проект может быть остановлен на годы. По его словам, в настоящее время в мире не осталось судов, которые могут достроить газопровод.

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