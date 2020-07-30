Польша рекордно заработала на «Газпроме»

Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража. Об этом в эфире телевидения рассказал председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский, передает РИА Новости.

По его словам, ни одна польская фирма ранее не передавала большую сумму налога на доходы в бюджет государства. Ее размер составил 1,14 миллиарда злотых или 300 миллионов долларов.

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PGNiG в конце марта сообщила о своей окончательной победе в деле о ценах на газ. «Газпром экспорт» обжаловал решение, но выплатил средства.

При этом российская компания перевела Польше 1,606 миллиарда долларов штрафа, после чего Варшава вернула 90 миллионов. Квечиньский тогда указал, что компания задолжала России за поставки газа в отдельные месяцы 2014 года.

Судебное разбирательство стартовало в 2016 году. Польская сторона утверждала, что «Газпром» с 2014 года регулярно завышает стоимость газа и требовала выплаты компенсаций, а также изменения тарифов. Поскольку российская компания продолжила поставки на прежних условиях, сумма задолженности достигла 1,5 миллиарда долларов.

Еще до завершения дела Варшава объявила, что не намерена продлевать контракт на покупку российского газа после 2022 года, поскольку он приносит стране убытки. Также Польша не стала подписывать новое соглашение на транзит российского газа в Германию по газопроводу «Ямал — Европа», из-за чего «Газпром» вынужден выкупать мощности на аукционах.

Ранее сообщалось, что в январе платежи «Газпрома», в которые была включена уплата штрафа по решению Стокгольмского арбитража, принесли Украине треть доходов бюджета.