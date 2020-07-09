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Польша напомнила «Газпрому» о своих долгах и вернула лишние деньги

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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Польская нефтегазовая компания PGNiG перевела на счет «Газпрома» 90 миллионов долларов, напомнив, что задолжала их за поставки газа в некоторые месяцы 2014 года. Об этом говорится в отчете компании, сообщает WNP.

Возврат лишних денег произошел еще 2 июля, на следующие сутки после того, как российская компания выплатила PGNiG долг в размере 1,606 миллиарда долларов. В такую сумму переплату Польши за поставленный по контракту газ оценил Стокгольмский арбитраж.

Президент польской компании Ежи Квечиньский указал, что средства включили во взаиморасчет с Москвой, а итоговая чистая сумма компенсации составляет около 1,5 миллиарда долларов.

О победе PGNiG над «Газпромом» стало известно в конце марта. «Газпром» и «Газпром экспорт» обжаловали это решение в суде, но предпочли сначала исполнить его. Кроме того, «Газпром экспорт» в июне подписал дополнение к контракту с Польшей, которое учитывает решение о пересмотре цен. Тем не менее в компании не отказываются от продолжения разбирательств.

Польша обратилась в суд по поводу цен на газ в 2016 году. В Варшаве утверждали, что Москва завышает стоимость поставок с 2014 года, и арбитраж поддержал эту позицию. При этом в PGNiG изначально говорили, что сумма составляет 1,5 миллиарда долларов, однако российский монополист по неизвестным причинам предпочел «простить» Польше ее долг.

На фоне конфликтов с «Газпромом» Польша отказалась продлевать контракт на поставки газа после 2022 года. В PGNiG объяснили, что слишком много потеряют на нем. Также Варшава отказалась от нового транзитного контракта на прокачку российского газа в Германию. С середины мая «Газпрому» приходится выкупать мощности газопровода на аукционах.

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