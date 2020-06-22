Польша променяет российский газ на американский

Президент польского энергетического концерна Ежи Квечиньский рассказал, что после завершения контракта с Россией республика променяет газ, традиционно получаемый от своего соседа, на американский, сообщает ТАСС.

По его словам, уже сейчас подписаны четыре соглашения на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с компаниями из США, в том числе с Cheniere, Venture Global, Port Arthur LNG.

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Квечиньский подтвердил, что на США придется наибольшая часть польского импорта, хотя на данный момент 60 процентов газа для внутреннего потребления поступает из России.

Россия и Польша подписали соглашение о поставках газа в 1996 году. Оно предусматривает прокачку до 10 миллиардов кубометров в год и истекает в 2022-м, и Варшава уже заявила, что не собирается продлевать договор.

Причиной для такого решения стала чрезмерная дороговизна российского газа и отказ «Газпрома» регулировать цену в соответствии с рынком. Председатель правления PGNiG Петр Вожняк ранее объяснял, что республика каждый год теряет на соглашении по 250 миллионов долларов. Российский экспортный монополист проиграл судебное разбирательство в Стокгольмском арбитраже, но не оставляет надежды добиться повышения цен.

Также Польша отказалась заключать новый долгосрочный договор на транзит газа в Германию. Вместо этого республика позволяет бронировать мощности трубы в ходе аукционов.

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