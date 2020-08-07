Немецкий бизнес потребовал ответить США на угрозы из-за «Северного потока-2»

Немецкий бизнес потребовал от властей Германии и ЕС ответить на угрозы США в отношении компаний, сотрудничающих с проектом газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Восточного комитета немецкой экономики. Организация объединяет немецкие предприятия в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

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Предприниматели подчеркнули, что голословные заявления не ведут к реальному результату, и потребовали предоставить финансовую и правовую защиту от санкций США. Ранее в комитете бундестага по вопросам экономики и энергетики призвали власти Германии в ответ на угрозы ввести пошлины на американский газ.

Группа американских сенаторов 5 августа направила официальное предупреждение компании — оператору порта Мукран, в котором хранятся трубы для завершения «Северного потока-2» и стоит судно «Академик Черский», способное закончить строительство. Они заявили, что, если тот не прекратит поддержку проекта, его ждут американские санкции, которые обернутся финансовым уничтожением для компании.

В немецком МИД действия США назвали неуместными и расценили как посягательство на суверенитет Германии. В ведомстве подчеркнули, что немецкая и европейская энергетическая политика определяется в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне.