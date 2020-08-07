Германия пригрозила США пошлинами на газ из-за «Северного потока-2»

Угрозы американской стороны ввести санкции против немецкого порта Мукран, в котором находятся трубы для завершения строительства газопровода «Северного потока-2», невозможно превзойти по дерзости и требуют ответных мер. Об этом заявил глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, пишет ТАСС.

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Он предложил правительству ФРГ вызвать посла США. «Нужно, наконец, пригрозить эффективными ответными мерами и при обстоятельствах принять их, например, введя штрафные пошлины на американский СПГ», — заявил Эрнст. Прежний протест немецких властей против действий США больше не действует, добавил глава парламентского комитета.

В начале августа американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили предупреждение оператору немецкого порта Мукран, компании Faehrhafen Sassnitz. Они призвали ее прекратить поддержку проекта «Северный поток-2», иначе пригрозили финансовым уничтожением.

Строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря должны были завершить еще в конце 2019 года. Однако США ввели санкции против «Северного потока-2». Они отправили предупреждение швейцарской компании Allseas, которая предоставляла трубоукладчик для строительства. Фирма отказалась сотрудничать с Россией, чтобы не попасть под санкции. Это стало одной из причин, почему завершение проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.

Газ в «Северный поток-2» должен пойти с Южно-Русского месторождения в районе Уренгоя и Бованенковского месторождения на Ямале. Протяженность маршрута — более 1200 километров. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока-2» — 55 миллиардов кубометров газа в год.

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