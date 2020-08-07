Германия ответила на угрозы США по поводу «Северного потока-2»

Письмо американских политиков с угрозами санкций против немецкого порта из-за строительства газопровода «Северный поток-2» — абсолютно неуместное проявление. Так на него ответил госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен, сообщает Handelsblatt.

«Политика экстерриториальных санкций США против близкого партнера и союзника — серьезнейшее посягательство на наш национальный суверенитет», — заявил Аннен. Он вновь повторил уже не раз звучавшую с немецкой стороны фразу: подчеркнул, что «немецкая и европейская энергетическая политика определяется исключительно в Берлине и Брюсселе, но не в Вашингтоне».

Ранее стало известно, что американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили официальное предупреждение оператору немецкого порта Мукран, компании Faehrhafen Sassnitz, призвав ее прекратить поддержку проекта «Северный поток-2». Они пригрозили фирме, что если та продолжит участвовать в проекте, компанию ждет финансовое уничтожение.

Первые санкции против «Северного потока-2» США ввели в конце 2019 года. Ограничения предназначались для компаний, которые продали, сдали в лизинг или предоставили суда для прокладки труб. Чтобы не попасть под санкции, с Россией отказалась сотрудничать швейцарская компания Allseas, предоставлявшая трубоукладчик для строительства. В июле 2020 года палата представителей Конгресса США одобрила расширение санкций. Теперь они распространятся на компании, которые страхуют суда для укладки труб, если ограничения одобрят сенат и американский президент.