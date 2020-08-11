Пушков объяснил причину борьбы Германии и США за «Северный поток — 2»

Немецкие фирмы вложили в газопровод «Северный поток — 2» миллиарды долларов. Кроме того, в Германии понимают, что если сейчас отказаться от этого проекта, в будущем вернуть его уже не удастся. Об этом рассказал российский сенатор Алексей Пушков в интервью «Российской газете».

Он также подчеркнул, что Германии как никогда важно показать свой характер, ведь Берлин претендует на неформальное лидерство в Европе. «Немцы прекрасно понимают, если сейчас они откажутся от этого проекта, то уже никогда его не вернут», — сказал Пушков.

При этом он добавил, что кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден выступает за налаживание отношений с Германией. В случае его победы на выборах, считает сенатор, у Берлина есть шанс сохранить «Северный поток — 2».

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует? На Берлин Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?

Он также назвал три причины, по которым Германия не намерена сдаваться в этой борьбе. Во-первых, сказал Пушков, немецкие бизнесмены вложили миллиарды долларов в этот проект. Во-вторых, благодаря строительству Германия сможет получить роль одного из важнейших газораспределительных центров в Европе. В-третьих, уверен сенатор, Берлин устал от «нахраписто-наглого стиля» президента США Дональда Трампа и его администрации.

Ранее немецкое издание писало о том, что Европа столкнулась с дилеммой из-за строительства «Северного потока — 2». По словам журналистов, Германия призывает ввести контрсанкции против США, однако у Берлина не хватает решительности на такие действия.

Строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря должны были завершить еще в конце 2019 года. Однако Вашингтон ввел санкции против «Северного потока-2» и отправил предупреждение швейцарской компании Allseas, которая предоставляла трубоукладчик для строительства. Фирма отказалась сотрудничать с Россией, чтобы не попасть под санкции. Это стало одной из причин, почему завершение проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.