Туристку дважды попытались похитить в стране Европы

Туристку из Австралии попытались похитить двое разных мужчин на Сицилии

Австралийскую туристку дважды попытались похитить разные мужчины в стране Европы. Подробностями истории делится издание Daily Mail.

36-летняя Стефани из Мельбурна в октябре прошлого года отдыхала с друзьями в Италии. Ее друзья полетели на родину, а женщина решила задержаться одна на Сицилии, присоединиться к клубу по кайтсерфингу в городе Ло-Станьоне, а также изучить программу «дом за один евро» — инициатива в Италии, в рамках которой заброшенные дома продаются по символической цене.

На встрече с кайтсерферами член клуба, тоже иностранец, предложил подвезти ее до следующей точки, где бы продолжилась встреча. После того как они вдвоем сели в машину, водитель резко тронулся с места. «Мужчина ехал все быстрее и быстрее, а я кричала. Но машина ехала еще быстрее», — вспоминает пострадавшая. При этом попутчик не пытался как-то помешать действиям водителя. Они проехали так 12 километров и заехали в закрытый комплекс. Тогда она скинула геопозицию инструктору по кайтсерфу и спросила, все ли едут домой к иностранцу. Он ответил, что никто туда не собирался.

Заметив, что дверь машины не заперта, Стефани открыла ее и побежала. К счастью, ее не преследовали. Добежав до жилого района, она увидела машину охранника. Он согласился отвезти ее до отеля. «Он остановился в переулке и спросил: "Что ты для меня сделаешь за то, что я подвез тебя домой?"» — рассказала австралийка. Стефани снова смогла сбежать и на протяжении всего пути пряталась за деревьями при виде приближающихся фар, так как была сильно напугана.

Ранее банда мигрантов в Европе похитила, пленила и насиловала туристку в течение трех дней. Девушку поймали на улице Рима, бросили ее в фургон и отвезли на окраину города.