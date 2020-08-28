Меркель призвала не связывать «Северный поток-2» с Навальным

Строительство «Северного потока-2» должно быть завершено, поскольку проект является экономическим и не связан с политикой. Таким образом канцлер Германии Ангела Меркель в ходе ежегодной летней пресс-конференции прокомментировала возможность проблем с газопроводом из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, передает «Интерфакс».

«Этот экономически инициированный проект связывать сейчас с вопросом Навального считаю нецелесообразным», — подчеркнула она, напомнив позицию правительства ФРГ. Речь идет о том, что власти ФРГ называют неприемлемыми экстерриториальные санкции со стороны США против строительства.

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До этого Меркель призвала подождать ясности в истории с возможным отравлением Навального в России. После того, как эксперты определятся, Берлин может инициировать общеевропейскую реакцию.

Работы на «Северном потоке-2» остановились после того, как США пригрозили компаниям, занимающимся укладкой труб в море, санкциями. Швейцарский подрядчик Allseas немедленно вывел свои суда из зоны строительства.

В настоящий момент официально о продолжении строительства не объявлено, какое судно им займется, неизвестно. Самым явным претендентом считается «Академик Черский», но ему надо получить страховку.

Кроме того, США пообещали максимально расширить санкции, если оператор строительства сумеет обойти это препятствие. Евросоюз разрабатывает ответные меры, но их детали неизвестны. В свою очередь партнер «Газпрома» по проекту, немецкая компания Uniper, уже допустила, что проект будет заморожен на неопределенный срок или вовсе не реализуется в связи с давлением Вашингтона.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске. Утром 22 августа немецкие врачи перевезли его в клинику Charite. После проведенных обследований в Германии заявили, что оппозиционер был отравлен. В России с таким выводом не согласились. В настоящее время Навальный остается в искусственной коме, его состояние оценивается как стабильное, а угрозы жизни нет. Тем не менее врачи пока не могут говорить о долгосрочных последствиях для здоровья.