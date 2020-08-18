В ФРГ заявили о недопустимых последствиях санкций против «Северного потока-2»

Если Германия не введет ответные санкции против США из-за строительства газопровода «Северный поток-2», то последствия санкций Вашингтона могут отказаться недопустимыми. Об этом в интервью с изданием WirtschaftsWoche заявила премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг.

«Если мы допустим подобное вмешательство, то однажды может оказаться, что это были еще цветочки. Кто может гарантировать, что следующим шагом не станут предписания, на каких автомобилях нам ездить? Это совершенно недопустимо», — сказала Швезиг.

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Она подчеркнула, что строительство газопровода необходимо для Германии. С его помощью страна сможет перейти на возобновляемые ресурсы — сейчас ФРГ отказывается от угольного и атомного топлива. «Теперь нам нужен четкий сигнал, что Германия и Европа не позволят шантажировать себя в этом вопросе», — подытожила премьер.

Ранее сообщалось, что Германия сейчас изучает возможность обратиться в ООН из-за угроз США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст назвал недопустимым, когда одна страна предписывает другой, как ей решать вопрос собственного энергообеспечения.

США активно противодействуют строительству «Северного потока-2». В конце прошлого года были наложены санкции на все компании, участвующие в проекте, после чего швейцарская Allseas была вынуждена отозвать свой трубоукладчик из Балтийского моря. В дальнейшем ограничения были расширены, включены в оборонный бюджет США и коснулись в том числе страховых компаний, сотрудничающих с участниками строительства.