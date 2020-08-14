Большинство стран Евросоюза выступили против санкций США по «Северному потоку-2»

Представители 24 стран Европейского союза (ЕС) выразили протест США в связи с планами ввести санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Речь идет о ноте протеста, которую делегация Европы выразила госдепартаменту во время видеоконференции. Названия неприсоединившихся к демаршу стран не указываются.

По содержанию протестная нота повторяет заявление верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от 17 июля, в котором тот заявил, что ЕС глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

США активно противодействуют строительству «Северного потока-2». В конце прошлого года были наложены санкции на все компании, участвующие в проекте, после чего швейцарская Allseas была вынуждена отозвать свой трубоукладчик из Балтийского моря. В дальнейшем ограничения были расширены, включены в оборонный бюджет США и коснулись в том числе страховых компаний, сотрудничающих с участниками строительства.

Многие европейские страны, прежде всего Германия, не согласны с позицией Белого дома и предпринимают усилия для противодействия уже введенным и потенциальным ограничениям. Немецкие власти настаивают на том, что проект преследует экономические цели и не затронет энергетическую безопасность Евросоюза.