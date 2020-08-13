Эстония одобрила планы США ввести санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу одобрил планы США ввести санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, планы США ввести санкции отвечают интересам Таллина и логика действий Вашингтона ему понятна. Министр также отметил, что среди европейских стран нет единого мнения относительно строительства газопровода.

Ранее Россия решила объединиться с Германией вокруг строительства газопровода «Северный поток-2» в условиях активного противодействия со стороны США. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проект по строительству газопровода позитивно оценивают все европейские страны, столкнувшиеся с «беспрецедентным санкционным давлением со стороны Соединенных Штатов».

США активно противодействуют строительству «Северного потока-2». В конце прошлого года были наложены санкции на все компании, участвующие в проекте, после чего швейцарская Allseas была вынуждена отозвать свой трубоукладчик из Балтийского моря. В дальнейшем ограничения были расширены, включены в оборонный бюджет США и коснулись в том числе страховых компаний, сотрудничающих с участниками строительства.